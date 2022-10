Zaakvoerders schrijnwerkerij blijven strijdvaardig na verwoestende brand: “Voor onze klanten blijven we er volop voor gaan”

Blankenberge Grote taart in Maerlant Atheneum voor 35 jaar Eras­mus-uitwisselings­programma: “Geïnteres­seer­de leerlingen worden uitgeno­digd op een ‘sollicita­tie’”

Voor het 35-jarige bestaan van het Erasmus-uitwisselingsprogramma deed de organisatie in heel Vlaanderen een leuke oproep voor de inzending van een felicitatie. Ze was op zoek naar een ‘sfeerscheppende boodschap’ over het belang van internationale uitwisseling. De overwinning ging naar Scholengroep !mpact, die een grote taart in ontvangst nam in het Maerlant Atheneum Bankenberge.

10:16