Zaakvoerder van Vinster is overleden, Arnold Lannoy (56) verloor eerder zoon Arne door een hersentumor

Arnold Lannoy was de echtgenoot van Martine Taillieu en vader van twee kinderen: Lore en wijlen Arne. Er zijn daarnaast twee kleinkinderen: Jules en Lea. Zoon Arne Lannoy is in december 2015 overleden in het UZ Gent. Hij vocht sinds de zomer van 2014 een ongelijke strijd uit tegen een hersentumor. In Ledegem was hij OCMW-raadslid voor CD&V/VD, de partij van burgemeester Bart Dochy.