Yves Lampaert neemt het op tegen paard op Winkel Koerse en komt zijn gele trui van de Tour showen

Mechelen On­ze-Lie­ve-Vrou­westraat viert zaterdag heraanleg met festival: “LOV-shock toedienen na ellende”

“Na de ellende van de voorbije maanden dienen we de straat graag een shock toe.” De handelaars van de Onze-Lieve-Vrouwestraat staan te popelen om hun heraangelegde straat zaterdag te vieren tijdens een ‘LOV Festival’. Gedaan met werken in de binnenstad is het evenwel nog lang niet, want mogelijk nog eind dit jaar start het vervolg: de Adegemstraat.

15:35