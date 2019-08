Yper Museum tikt oude foto’s op de kop Christophe Maertens

14 augustus 2019

07u46 1 Het Yper Museum is steeds op zoek naar oud foto’s. Onlangs kon ze haar collectie uitbreiden met enkele exemplaren.

Zo is er een zeldzame opname van de Grote Markt van de gekende Brusselse fotograaf Jules Géruzet. “In 1862 en 1863 kwam de man regelmatig naar Ieper”, aldus het museum. “Hij zette een studio op in hotel ‘De Kasselrij’ op de Grote Markt en maakte portretfoto’s. Tussendoor maakte de man een foto van de Grote Markt.” Daarnaast kwam het museum in bezit van een portret van Ieperlinge Léonie-Silvie de Bruck. De vrouw overleed op 22 december 18863. De foto is niet gesigneerd, maar het museum heeft een sterk vermoeden dat de foto werd genomen door fotograaf en kunstschilder Pierre-Armand de Bruck. Het museum bewaart nog een foto van de man. Ook nieuw in de verzameling is een anonieme foto van een grote groep meisjes, uit Ieper, Veurne en Blankenberge. “Allemaal prachtig uitgedost, wellicht voor een processie of stoet”, klinkt het. Het Yper Museum is trouwens in het bezit van een van de oudste foto’s van het land. Het is een dageurreotypie van Pierre Spotbeen uit 1844. Dageurreotypieën zijn afbeeldingen op zilveren koperplaatjes.