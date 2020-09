Yassin Gueroui (P.Eisden): “Ik viel vijf kilo af en verscheen nooit fitter aan de competitiestart” Lucien Claessens

24 september 2020

09u12 0

Voor eerste nationaler Patro Eisden start dit weekend de competitie. De Maaslanders ontvangen zaterdagavond met KSK Heist meteen een mogelijk titelkandidaat. Eisden heeft na de bekeruitschakeling door derdeklasser Jong Lede iets goed te maken. Benieuwd of het team van Stijn Stijnen zich kan herpakken.

Yassin Gueroui is na een jaartje Hasselt teruggekeerd naar Eisden en oogt scherper dan ooit.

“Ik ben terug thuis. Het wordt mijn derde passage bij Eisden en dat na twee succesrijke periodes. Ik ben er helemaal klaar voor”, zegt de 30-jarige middenvelder. “Je hebt gelijk. Ik weeg een pak minder. Een lange revalidatie na een kwetsuur, de lock down en de stevige trainingen zorgden ervoor dat ik wel spiermassa bijwon, maar ook ook vijf kilo vetgehalte kwijtspeelde.”

Vanwaar je terugkeer naar Eisden?

“Het is trainer Stijnen die me overtuigde om terug te keren. Het was ergens op het einde van maart dat ik een telefoontje van hem kreeg. De deal was snel in kannen en kruiken.”

Tijdens de voorbereiding moesten heel wat nieuwelingen ingepast worden.

“Het was inderdaad even aanpassen. Achterin vielen Raoul Kenne (blessure) en Willem Ofori (gestopt) weg. Vrijsen en Dijkhuizen vulden die leemte op. In het middenveld koos Francesco Carratta voor een carrièrewending. Ik zal zijn taak als verdedigende middenvelder overnemen. Brulmans en Bounou moeten voor meer creativiteit zorgen. Voorin verwachten we dan weer dat Cheprassov en Cornet de netten zullen bol zetten. Iedereen weet ondertussen de visie van de trainer en kent zijn taak.”

Na een knappe voorbereiding schoven jullie vorig weekend onverwacht uit de beker. Dit kwam ongetwijfeld hard aan?

“Bedoeling was zolang mogelijk verder te bekeren om dan een mooie affiche te loten. Dat lopen we dus mis. De kater achteraf was groot. We stonden plots opnieuw met de voeten op de grond. Anderzijds mogen we die nederlaag niet dramatiseren. We waren duidelijk de betere ploeg en dwongen tal van kansen af. De efficiëntie ontbrak evenwel.”

Met KSK Heist treffen jullie meteen een sterke tegenstander?

“Verleden seizoen eindigde Heist op de vijfde stek en ze haalden nog versterking in. Reken ze maar bij de titelkandidaten. Deze week verlengde Nicolas Oreye, die vroeger ook nog voor Patro speelde, zijn contract. Het is een stugge ploeg die net als wij uitgaat van een strakke organisatie. Het wordt geen gemakkelijke opdracht.”

Niemand wil graag de competitiestart missen. En zeker niet voor eigen publiek?

Uiteraard willen we de competitie-opener winnen. Dat geeft meteen een goed gevoel en vertrouwen. Vergeet ook niet dat we daarna tweemaal buitenshuis spelen. Tegen Visé en Roeselare. Winnen is dus nodig”, zet Gueroui de puntjes op de i.