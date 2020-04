Zelfstandig thuisverpleger Glenn Verelst smeekt overheid om gelijkschakeling: “Covid-19 voor iedereen in de zorg erkennen als beroepsziekte” Toon Verheijen

08 april 2020

13u02 17 Wuustwezel Thuisverpleger Glenn Verelst heeft een eigen campagne opgestart om aandacht te vragen voor de sector van de thuisverpleegkundigen. Hij ijvert ervoor om op gelijke voet behandeld te worden als andere verpleegkundigen. “Een verpleegkundige in een ziekenhuis die Covid-19 oploopt: dat is een beroepsziekte. Maar bij een thuisverpleegkundige niet? Waar is de logica?”

“Ik ben een soldaat.” Met een bijhorende foto in legerkostuum en wat ‘camouflageverf’ op het aangezicht, een verplegersmuts op het hoofd en latexhandschoenen aan. Dat beeld verspreidde Glenn Verelst die actief is als zelfstandig thuisverpleegkundige bij De Zorgvriend. “Een bewuste woordspeling omdat iedereen het toch heeft over oorlog voeren tegen corona”, vertelt Glenn Verelst. “Maar ik zit – en met mij heel wat collega’s – toch een beetje met een wrang gevoel. Wij moeten als soldaat zelf ons eigen geweer kopen en wees gerust dat is tegenwoordig aan woekerprijzen. Tot 10 euro voor een doosje handschoenen, tot 12 euro voor een FFP2-masker of tot 50 euro voor een liter alcoholgel. Maar ach, dat zijn beroepskosten. Daar lig ik niet meteen wakker van.”

Logica

Glenn ligt ook niét wakker van het feit dat verpleegkundigen misschien een premie krijgen van 1.450 euro. “Volledig terecht zelfs. Voor mij mag dat zelfs dubbel zoveel zijn. Het zijn tenslotte onze special forces”, aldus Verelst. “Dat de gewone soldaten in de frontlinie 0 euro krijgen, laat ik dan nog in het midden. Maar wat we wel stoort – en dat is mijn hele punt – is dat wanneer een verpleegkundige besmet geraakt met Covid-19 dat het een beroepsziekte is, maar bij een thuisverpleegkundige is dat niet het geval. Waar is de logica? Met de mensen waarmee wij in contact komen, weten we zelfs niet of ze nu corona hebben of niet.”

Smeekbede

De oproep van Glenn Verelst naar de overheid toe is duidelijk. “Beste ministers, als uw soldaten en special forces het slagveld moeten verlaten of sneuvelen, zorg dan dat ze erkend worden als oorlogsinvalide. Concreet dus: zorg dat Covid-19 voor élke verpleegkundige als een beroepsziekte wordt erkend ongeacht het statuut. Of weet je wat, doe eens zot en zorg dat het voor iedereen geldt die nu in de zorg werkt want strijden we tenslotte niet allemaal voor dezelfde onzichtbare vijand ?”

