Zandbergrun toe aan 33ste editie

26 augustus 2019

De 33ste editie van de Zandbergrun vindt dit jaar plaats op zaterdag 31 augustus. In al die jaren is de Run een begrip geworden in Wuustwezel.130 mensen met een beperking krijgen een ongelooflijke dag: een fantastische rondrit in een zijspanmotor of een oldtimer, animatie op een “geheime” stopplaats en een warme maaltijd ’s avonds. Het evenement begint omstreeks 10 uur in de Bremstraat en om 12 uur trekt de colonne zich op gang om rond 17 uur terug te keren.

