Zandbergrun bezorgt 170 personen met beperking onvergetelijke dag Ben Conaerts

01 september 2019

14u27 0 Wuustwezel Zo’n 170 mensen met een beperking hebben zaterdag deelgenomen aan de Zandbergrun, een rondrit van 90 kilometer lang in een zijspanmotor of een oldtimer.

De Zandbergrun was zaterdag aan zijn 33ste editie toe. Het evenement is ooit begonnen als klein initiatief van enkele zijspanrijders, maar is intussen uitgegroeid tot een begrip in Wuustwezel en omstreken. Zaterdag stonden maar liefst 140 zijspanmoto’s en 20 oldtimers klaar om zo’n 170 personen met een beperking de dag van hun leven te bezorgen. De kilometerslange karavaan trok erop uit voor een toertocht van 90 kilometer door onder meer Loenhout, Hoogstraten, Sint-Lenaerts, Brasschaat, Kalmthout en Essen.

“Het is ieder jaar een enorme organisatie”, zegt Marc De Meester van de vzw Zandbergrun. “We zijn in totaal met een groep van ongeveer 700 à 800 mensen. Dus moeten we voor stopplaatsen altijd op zoek gaan naar locaties met voldoende ruimte en voldoende parkeerplaats. Het vergt maandenlange voorbereiding om alles geregeld te krijgen. Om nog maar te zwijgen over de financiële kant van de zaak. Maar als je dan op de dag zelf al die mensen ziet stralen en met volle teugen genieten, dan vergeet je dat allemaal even. Dat is waar we het al 33 jaar voor doen.”