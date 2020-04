Zaak over drugslab in Wuustwezel wordt in mei behandeld voor rechter

BJS

24 april 2020

16u10 0 Wuustwezel Voor de correctionele rechtbank van Antwerpen is donderdag de zaak ingeleid over een drugslab in Wuustwezel, waar ‘chrystal meth’ werd geproduceerd. Acht beklaagden staan daarin terecht. Het dossier zal op 7 mei behandeld worden.

De politie trof op 6 juni 2019 in een afgelegen varkensboerderij aan Noordheuvel in Wuustwezel een groot drugslabo aan voor het hele productieproces van methamfetamine, inclusief het vacuüm verpakken van het afgewerkte product. Er werd meer dan 4 kilogram afgewerkt ‘chrystal meth’ gevonden. In drie garageboxen stonden hardware en chemicaliën opgeslagen.

De politie kon ter plaatse zeven betrokkenen oppakken: een Belg, twee Nederlanders, drie Mexicanen een Colombiaan. Later werd nog een achtste verdachte geïdentificeerd. Ze worden vervolgd voor deelname aan een criminele organisatie en productie van verdovende middelen.