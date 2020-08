Wuustwezelse scholen starten veilig herop: 6 maanden eenrichtingsverkeer in Gemeentepark en op Kerkplaats emz

25 augustus 2020

14u26 0 Wuustwezel De gemeente Wuustwezel voert eenrichtingsverkeer in op de Kerkplaats in Gooreind en in het Gemeentepark in Wuustwezel. Op die manier wil het lokaal bestuur zorgen voor meer verkeersveiligheid in de omgeving van scholen. Het gaat om een proefproject van zes maanden.

De twee verkeersmaatregelen vinden hun oorsprong in brainstormsessies over de schoolomgeving van Mater Dei en Klimop in Gooreind en die van het Stella Matutina en Triangel in Wuustwezel. Dat overleg tussen de gemeente en de schooldirecties maakte duidelijk dat eenrichtingsverkeer in de straten in de buurt van de schoolgebouwen zou zorgen voor een duidelijkere verkeerssituatie voor de leerlingen.

In eerste instantie werd het voorstel voorgelegd aan de buurtbewoners. Uit de massale respons bleek dat de reacties overwegend positief waren. Het college besliste daarom eenrichtingsverkeer in te voeren op de Kerkplaats en in het Gemeentepark voor een proefperiode van zes maanden. Nadien wordt de situatie grondig geëvalueerd en volgt een definitieve beslissing.

Octopuspalen en wegversmalling

Momenteel zijn de gemeentediensten volop bezig met de nodige borden te plaatsen. Die op de Kerkplaats in Gooreind werden vorige week geplaatst. Aan Mater Dei en Klim Op komen er ook octopuspalen om de schoolomgeving te accentueren. Verder wordt er in de Oude Baan een wegversmalling aangelegd met plantvakken. Rond het Gemeentepark wordt de situatie deze week nog aangepast. De nieuwe verkeerssituatie is van kracht vanaf het moment dat de signalisatie er staat.