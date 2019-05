Wuustwezel laat inwoners meedromen op www.wuustwezelwenst.be Toon Verheijen

27 mei 2019

16u48 0 Wuustwezel Het gemeentebestuur start op 1 juni met de campagne ‘Wuustwezel Wenst’ waarbij inwoners hun ideeën over de toekomst van Wuustwezel en uiteraard de deeldorpen kwijt kunnen.

Iedereen kan naar de pagina www.wuustwezelwenst.be surfen en daar een idee achterlaten. “We willen de inwoners laten dromen hoe de gemeente er in de toekomst moet uitzien. De website is vanaf 1 juni operationeel tot en met 31 augustus. Voor geïnteresseerden die thuis niet online kunnen is die optie er wel bij de bibliotheek of het gemeentehuis.

Op maandag 17 juni organiseren we ook een toekomstdag van 18 tot 21 uur”, zegt schepen Kris Van Looveren. “Daar kan men bij een hapje en een drankje wegdromen samen met de burgemeester, schepenen en enkele ambtenaren. We houden het niet alleen bij deze ene bevraging, ook in de toekomst zullen wij sneller inspraak vragen bij bepaalde thema’s. Verder zullen onze adviesraden ook meer open raden organiseren rond bepaalde thema’s.”