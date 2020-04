Wim Geysen schrijft akoestische liedjes op verzoek: “Muziek verbindt en doet mensen glimlachen” Toon Verheijen

17 april 2020

14u01 0 Wuustwezel Auteur, theatermaker en muzikant Wim Geysen zag door de coronacrisis heel wat voorstellingen en lezingen geannuleerd worden, maar het artistieke bloed kruipt waar het niet gaan kan. Met ‘We gaan door! Wimmies live-jukebox’ wil de artiest mensen verrassen door nummers te schrijven die door anderen worden aangevraagd.

Wim Geysen is een artistieke duizendpoot vooral gebeten door de muzikale microbe. Stilzitten is ook niet meteen z’n favoriete bezigheid en dat bracht hem op het idee akoestische liedjes te maken op bestelling. “Ik ben er onlangs mee gestart en de reacties zijn echt wel hartverwarmend”, zegt Wim Geysen. “Het concept is eenvoudig: je kiest een bestaand nummer of ik schrijf zelf een nummer. Dat neem ik dan op en stuur het in een wetransfer door naar diegene die het aanvraagt. Die mag het dan op zijn of haar beurt bezorgen aan diegene die hij of zij wil verrassen. Het is wel niet de bedoeling dat het daarna massaal gedeeld wordt. Mensen mogen daarna een vrije gift doen.”



Keuzelijst

Op Wims Facebookpagina staat ondertussen al een hele keuzelijst van nummers, maar er mogen nog altijd persoonlijke en nieuwe aanvragen gedaan worden. “Ik heb al nummers gemaakt voor verjaardagen, voor mensen die elkaar graag zien of voor mensen uit de zorg te bedanken. Echt emotionele en hartverwarmende dingen. En eigenlijk maakt mij dat ook een beetje blij, want dan weet ik dat de muziek die mensen raakt.”

Positief zijn

Wim zelf weet als artiest dat hem nog zware maanden te wachten staan. “Dat is uiteraard voor iedereen zo in het artiesten- en evenementenwereldje”, zegt Geysen. “Maar het is toch even slikken als je een e-mailtje krijgt dat er tientallen voorstellingen van het project FLITS (in samenwerking met Ouders van Verongelukte Kinderen, red) geannuleerd worden net als andere optredens. Dat doet even pijn, maar we proberen te blijven lachen, de moed erin te houden en het positieve te blijven zien.”

Alle info is hier te vinden. Verzoekjes via het evenement, persoonlijk bericht of boeking@wimgeysen.be.