Wie heeft Taj Pannewitz nog gezien na dindagmorgen? Toon Verheijen

08 juli 2020

22u23 0 Wuustwezel Politie en parket zijn een opsporingsonderzoek gestart naar de 52-jarige Taj Pannewitz uit Wuustwezel.

Op dinsdag 7 juli tussen 8.30 en 9.30 uur verliet de 52-jarige Taj Pannewitz zijn ouderlijke woning aan de Bredabaan in Wuustwezel. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Taj is 1,73 meter groot en is struis gebouwd. Hij heeft kort bruin haar en bruine ogen. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een grijze jeans, een grijze sweater met kap van het merk Adidas, een parka met camouflageprint en zwarte schoenen. Hij had een zwarte rugzak bij zich.

Het is mogelijk dat hij zich verplaatst met een bronskleurige scootmobiel van het merk Mercurius 4.

Alle tips zijn welkom via 0800.30.300.