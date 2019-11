Wezel Wintert: van eindejaarsactie tot een loopwedstrijd voor kerstmannen Toon Verheijen

19 november 2019

14u16 0 Wuustwezel Sinterklaas is al op bezoek geweest in Wuustwezel en dat betekent dat de gemeente zich stilaan voorbereidt op de kerstperiode. Onder de naam van Wezel Wintert zal er de komende tijd heel wat te beleven zijn.

Zo is er onder meer de eindejaarsactie van niet minder dan 84 handelszaken uit Wuustwezel, Gooreind en Loenhout die deelnemen aan de actie van Project2990. De actie start op 1 december en loopt tot de 31ste. Klanten krijgen spaarkaarten bij de deelnemende handelaars, die ze bij hun aankopen kunnen laten afstempelen. Vanaf 1 cent tot 10 euro krijgt de klant reeds één stempel en zo verder per aankoopschijf van 10 euro. Na 16 stempels is de kaart vol en kom je in aanmerking om deel te nemen aan de trekking. De handelaars willen op deze manier de klanten belonen voor hun vertrouwen en ze kans laten maken op héél mooie prijzen. Er wordt een grote prijzenpot voorzien van 10.000 euro met als hoofdprijzen 2.500 euro, 1.000 euro en 500 euro, telkens in waardebonnen van project2990. Daarnaast zijn er nog maar liefst 200 prijzen van 30 euro te verdelen. De winnaars kunnen de waardebonnen in de loop van 2020 besteden bij de deelnemende handelaars. Tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsdrink op zaterdag 4 januari 2020 worden de winnaars van de hoofdprijzen bekend gemaakt.

Kerstconcert en kerstwandeling

Op 20 december is er een kerstconcert van Muzieklab, groepsmusiceren strijkers en woord, KH De Heidegalm en St. Lucia in de kerk van Loenhout om 19.30 uur. Op de kortste dag van het jaar, zondag 22 december, staat er ook een kerstwandeling op het menu. Vertrekken kan aan Berkenbeek op de Nieuwmoersesteenweg 18, 18.30, 19 of 19.30 uur. De wandeling is zes kilometer lang. Inschrijven kost 5 euro.

Kerstmarkt

De Kerstmarkt in Gooreind tekent ook present op 22 december. Verschillende collega’s van de gemeente maken zoetigheden om te verkopen voor een vrije bijdrage, een medewerker van de gemeente haalt zijn BBQ kunsten boven met winterse hamburgers en een DJ presenteert en draait aangevraagde plaatjes die over heel de kerstmarkt te horen zijn. “We verkopen ook een aantal creaties (kaarsen en kerstkaarten) van (W)onderweg en samen met lokale atletiekclub GAV Wuustwezel organiseren we een Santa Run for Life, Kids Run for Life en een Santa Walk for Life, op en rond de Kerstmarkt. Alle opbrengsten gaan naar (W)onderweg, een vzw voor normaal begaafde 16+’ers met een autismespectrumstoornis”, zegt Nick Schrijvers van de gemeente Wuustwezel.