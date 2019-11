Werken op Bredabaan lopen vertraging op: nieuwe asfaltlaag wordt pas op dinsdag 19 november gelegd Toon Verheijen

15 november 2019

09u39 0 Wuustwezel De werken op de Bredabaan ter hoogte van warenhuis Aldi lopen wat vertraging op door de slechte weersomstandigheden. De onderste laag asfalt is al wel aangelegd, maar het leggen van de bovenste laag wordt opgeschoven naar dinsdag 19 november.

Dit weekend en maandag zal de Bredabaan wel gewoon tijdelijk weer helemaal opengesteld worden voor het verkeer. Vrijdag 15 en dinsdag 19 november is ze wel afgesloten. Het autoverkeer richting Wuustwezel moet dan omrijden via Beersgat en Schutsdijk. Het verkeer richting Brasschaat rijdt om langs Brekelen , Brekelsebeemdenweg, Bremstraat en Lange Laarweg.

Voor de bussen van De Lijn is de voorziene wegomlegging technisch niet mogelijk. Op vrijdag 15 november, maandag 18 november en dinsdag 19 november zullen de bussen gedurende de gehele dag een omleiding volgen vanaf kruispunt Maria-ter-Heide via Brasschaatsebaan, Miksebaan en Kampweg naar Wuustwezel-centrum en omgekeerd. Op deze dagen worden verschillende haltes niet bediend: Kouterstraat, Beersgat, Martendijk, Klooster, Verellenlaan, Bosduinstraat, Kochdreef, Gooreind-Dorp, Koersdreef, De Vennekens en Struikenlaan. Vervanghaltes komen er in De Gasthuishoeve (Wuustwezel) en De Burletheide (Brasschaat). Tijdens het weekend (zaterdag 16 november en zondag 17 november) zullen de bussen het normale traject over de Bredabaan volgen.