Werken Bredabaan : fase drie in aantocht Toon Verheijen

13 juli 2019

09u33 0 Wuustwezel De werken aan het fietspad langs de Bredabaan tussen Maria-ter-Heide en Gooreind naderen de start van fase 3. Dan wordt er gewerkt aan de onpare zijde. Tijdens het bouwverlof wordt de maximum snelheid langs de werf opgetrokken naar 50 kilometer per uur.

De werken aan het fietspad op de Bredabaan (N1) tussen Gooreind en Maria-ter-Heide zijn een jaar geleden gestart. De werken aan de pare zijde zijn intussen bijna beëindigd. Vanaf maandag 12 augustus starten de nutsmaatschappijen aan de onpare zijde met werken die duren tot het einde van dit jaar. Het tijdelijk fietspad wordt daarom al afgebroken vanaf dinsdag 6 augustus. Fietsers kunnen vanaf dan het nieuwe fietspad aan de westkant in beide richtingen gebruiken.

Op vraag van de gemeentebesturen van Brasschaat en Wuustwezel zal het Agentschap voor Wegen en Verkeer het snelheidsregime tijdens het bouwverlof van 15 juli tot en met 2 augustus aanpassen van 30 naar 50 kilometer per uur. De andere maatregelen zoals versmalde rijstroken, speedpedelecs op de rijbaan, verbod zwaar verkeer blijven onverminderd van kracht.

Fase 3 duurt tot februari 2020. Fase 4 (01/03/2020 - 05/03/2020) bestaat uit het asfalteren van de rijweg. Enkel plaatselijk verkeer is dan mogelijk. Het doorgaand verkeer moet dan de omleiding via de autostrade te volgen. Fase 5 (01/03/2020 - 05/03/2020) is het aanbrengen van belijningen en markeringen. Fase 6 (01/03/2020 - 05/03/2020) zijn de Beplantingswerken.