Werken aan kruispunten Bredabaan starten weer op Toon Verheijen

07 april 2020

13u42 0 Wuustwezel De aannemer start donderdag opnieuw met de werken aan de twee kruispunten op de Bredabaan in Gooreind (Wuustwezel). De werken startten in februari maar werden bij het begin van de coronacrisis stilgelegd. Er wordt gewerkt op twee locaties: ter hoogte van het kruispunt met de Bosduinstraat/Arthur Boelstraat en ter hoogte van het woonzorgcentrum Amandina tot aan de Mansionstraat.

De werken worden wel niet hervat met een volledige bezetting om voor alle arbeiders de veiligheid te kunnen garanderen. De aannemer zal de nodige beschermingsmaatregelen nemen voor de aanwezige arbeiders zodat zij onder veilige omstandigheden kunnen werken. De veiligheidsvoorschriften rond hygiëne en het bewaren van sociale afstand worden ook op de werf toegepast.

Timing

Omdat de werken even hebben stilgelegen, zal uiteraard ook de oorspronkelijke timing niet gehandhaafd kunnen worden. Een nieuwe timing moet nog bekeken worden. De verkeerssituatie blijft ongewijzigd: de Bredabaan blijft steeds open voor verkeer in de richting van Brasschaat. Verkeer in de richting van Wuustwezel-centrum moet ter hoogte van het kruispunt met de Mansionstraat een lokale omleiding volgen.

Om welke werken gaat het nu weer concreet ?

Er wordt gewerkt op twee locaties: ter hoogte van het kruispunt met de Bosduinstraat/Arthur Boelstraat en ter hoogte van het woonzorgcentrum Amandina tot aan de Mansionstraat. De kruispunten worden over de volledige breedte van de weg aangepakt. Er komen nieuwe voetpaden, nieuwe fietspaden en een nieuwe rijbaan.

De kruispunten worden ook compacter aangelegd en voorzien van fietsoversteken. Fietsers hoeven straks dus niet langer gebruik te maken van de zebrapaden om over te steken. Ter hoogte van beide kruispunten worden ook de bestaande bushavens heraangelegd volgens de huidige normen op vlak van veiligheid, toegankelijkheid en comfort. Na de werken zullen de bussen van De Lijn voortaan op de rijbaan stoppen.

Aan het kruispunt met de Mansionstraat wordt een middeneiland aangelegd . Zo zullen voetgangers de Bredabaan in twee tijden kunnen oversteken. Dat is veel veiliger dan nu het geval is.