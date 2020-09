Wendy (38) knuffelt verbazend tamme struisvogels en gaat viraal op TikTok emz

23 september 2020

20u40 0 Wuustwezel Wendy Adriaens (38) heeft in amper enkele weken tijd drie miljoen likes gehaald op de populaire videoapp TikTok. Haar filmpjes met haar twee extreem tamme Australische struisvogels Blue en Flodder slaan de wereld met verstomming: kopjes geven, knuffelen, aaien in de nek... Niets lijkt onmogelijk te zijn voor de struisvogelfluisteraar.



Al lange tijd voelt Wendy naar eigen zeggen een connectie met dieren. Vroeger ging ze vaak naar een struisvogelboerderij. “Maar daar mag je de struisvogels niet aanraken. Jammer, want connecteren en energie voelen doe je ook door hen te aaien”, zegt Wendy. Toen de boerderij een lading nieuwe eieren kreeg, besloot Wendy twee kuikens uit het circuit van productie te halen.

Vooroordelen weerlegd

In mei 2019 werden haar twee struisvogeltjes geboren. Op een leeftijd van twee dagen oud nam ze die mee naar huis. Het mannetje kreeg de naam Flodder, het vrouwtje de naam Blue. “De eerste zes maanden was ik minstens zes uur per dag bij hen: ik lag erbij, knuffelde, aaide... Nu breng ik ook nog wel minstens vier uur per dag tijd met ze door. Naast eten en drinken geven maak ik een wandelingetje met de struisvogels, praat ik tegen ze of ga ik zitten op het deken en knuffel ik met ze.”

Het resultaat? Twee ongelofelijk rustige, knuffelbare dieren. “Wetenschappers zeiden me ‘begin daar niet aan, je kan struisvogels niet tam maken.’ Zelfs nu het me gelukt is, bestaat de vrees bij experts dat die agressiviteit op latere leeftijd nog zou komen. Momenteel zijn ze een anderhalf jaar oud en zitten ze in de puberteit. De struisvogels zijn pas na twee à drie jaar volwassen. Maar ik heb ook al met een struisvogel van vier jaar oud in mijn armen gelegen. En die was eerst wel wat nerveus en agressief. Dus ik heb tot nu toe alle vooroordelen van de wetenschap kunnen weerleggen.”

Knuffelbaar

Toch wel een uitzonderlijke prestatie. Als het mannetje Flodder zich uitstrekt, is hij ongeveer 2,5 meter groot. Struisvogels zijn de grootste vogels ter wereld. En hun klauwen kunnen moordwapens zijn. “Met zijn poten kan een struisvogel de buik van de leeuw of een mens openrijten. Maar enkel als hij zich bedreigd voelt, zal hij uithalen. Hier is die kans onbestaande, want een struisvogel is heel gevoelig en voelt de energie van wie hem benadert. En hier voelt hij zich veilig.”

Criticasters zouden kunnen zeggen dat enkel het baasje Wendy en haar kinderen zo’n nauw contact met de dieren zouden kunnen hebben. Maar Wendy ontvangt op haar dierenverblijf Koch’s Corner ook mensen die graag willen knuffelen met de struisvogels of van hun vogelfobie af willen geraken.

En jawel hoor, zelfs de reporter waagde zich eraan. Zonder problemen kon hij met Wendy de omheining binnengaan. De poten en klauwen strelen, de nek aaien of aan het verenkleed krabben: de struisvogels laten zelfs wildvreemden veel toe.

Razend populair

“Het enige idee over struisvogels is dat het productiedieren of agressieve beesten zijn. Dat is jammer, want je kan er zoveel vreugde en plezier uit halen”, aldus Wendy. En dat alternatieve beeld wil Wendy tonen met de buitenwereld. Dat doet ze via de populaire videoapp TikTok.

Die filmpjes gaan viraal. “Het is echt aan het ontploffen”, lacht Wendy. Ondertussen zijn een aantal filmpjes al meer dan twee miljoen keer bekeken met een uitschieter van 4,4 miljoen. Ze haalde reeds drie miljoen likes op al haar video’s samen. Slechts zes procent van haar bijna 100.000 volgers is Belgisch: vooral Amerikanen kunnen de beelden smaken. Het regent verbaasde reacties: ‘wat voor soort hekserij is dit?’ Het levert Wendy ook een resem bijnamen op als ‘Nature Queen’ of ‘Ostrich Whisperer’ (‘struisvogelfluisteraar’). Die laatste krijgt ze al lange tijd te horen en die titel eigent ze zichzelf dan ook toe.



Wat het succes is achter de video’s? “Er zijn filmpjes met tijgers, beren, leeuwen, giraffen... die geknuffeld worden. Maar met struisvogels zijn er zo geen video’s. Ik heb er al lang naar gezocht, maar nog niet gevonden.”

Ook andere kanalen dan TikTok hebben belangstelling voor deze unieke band tussen struisvogel en mens. Er zou een Duitse en Indische documentaire over komen. Ook National Geographic heeft al contact met Wendy opgenomen.

Dromen van groter park

Uiteraard zijn de struisvogels ook erg geliefd in de buurt. Op Wendy’s dierenverblijf valt nog meer te beleven: ze heeft ook een varken, een geit, drie hanen, een heleboel kippen en eenden. Het dierenverblijf in Wendy’s tuin is eigenlijk een ‘sanctuary’, waar Wendy geredde dieren opvangt en verzorgt. De kippen bijvoorbeeld komen vooral uit legbatterijen. Haar ultieme droom is een groter park met uiteraard nog veel meer struisvogels.