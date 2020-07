Wat denk jij van eenrichtingsverkeer aan kerk Gooreind en in het Gemeentepark van Wuustwezel? Geef uw mening voor 7 juli Toon Verheijen

03 juli 2020

11u47 0 Wuustwezel De gemeente Wuustwezel speelt met het idee om eenrichtingsverkeer in te voeren op de Kerkplaats in Gooreind en in het Gemeentepark in Wuustwezel. Iedereen kan nog tot 7 juli zijn mening geven op www.wuustwezelwenst.be.

Het idee van de het eenrichtingsverkeer op de Kerkplaats in Gooreind kwam voor het eerst ter sprake op een ‘brainstormavond’ in maart 2019 over de schoolomgevingen van Mater Dei en Klim Op. Na die avond werd de Gasthuisstraat een schoolstraat, kwam er een extra fietsenstalling in de Gasthuisstraat, een extra zebrapad in de Oude Baan en werd de schoolomgeving duidelijker gemaakt. “Een idee dat op de brainstormavond op nogal wat bijval kon rekenen was de invoering van eenrichtingsverkeer vanaf de Theo Verellenlaan, volledig rond de kerk”, klinkt het bij het gemeentebestuur.

Gemeentepark

Hetzelfde geldt ook voor de schoolomgeving van Stella Matutina en Triangel. Uit die brainstormsessie kwam een bijkomend zebrapad aan kruispunt Het Blok en Kloosterstraat voort, net als het uitbreiden van de zone 30 en het creëren van een schoolstraat in de Kloosterstraat. “En nu denken we ook daar aan eenrichtingsverleer in een gedeelte van de Guidoz Gezellelaan vanaf de rotonde en in het Gemeentepark”, klinkt het.

Deelnemen aan de stemming kan tot 7 juli via deze link.