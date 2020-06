Wandelaars opgelet: broedend buizerdkoppel kan aanvallen (en militairen sluiten pad af) Toon Verheijen

11 juni 2020

19u11 0 Wuustwezel Wandelaars moeten dezer dagen goed oppassen in Wuustwezel. Op Beersgat is een broedend buizerdpaar heel zorgzaam voor haar jongen en voert ze (schijn)aanvallen uit op voorbijgangers. En in het Uilenbos heeft Defensie de toegangsweg afgesloten met prikkeldraad. Er waren te veel wandelaars die van het pad afweken en militaire oefeningen verstoorden. Enkele wandelroutes, waaronder de GR5, moeten daardoor verlegd worden.

De wandelaars, fietsers en joggers die langs het Beersgat gaan, kunnen best oppassen voor een koppel buizerds. De roofvogels zijn volop aan het broeden op een nest met jongen en beschermen hen nogal agressief. De gemeente kreeg al meldingen van aanvallen op nietsvermoedende sporters. “We gaan bordjes plaatsen om de voorbijgangers te waarschuwen”, klinkt het bij de gemeente. “Je bent zelf best ook voorzichtig en waakzaam. Meestal voeren de vogels een schijnaanval uit en volstaat het om wild met de armen boven het hoofd te zwaaien.”

De hinder kan tot augustus duren. Daarna hebben de jongen een eigen territorium en verdwijnt het aanvallend gedrag.

Militaire oefeningen

In het Uilenbos is het dan weer Defensie die een probleem heeft met wandelaars. “Het Uilenpad loopt door het Uilenbos, dat grenst aan het militair domein (Groot Schietveld, red). “De voorbije weken zijn wandelaars echter nogal dikwijls afgeweken van het pad, negeerden verschillende verbodsborden en kwamen zo midden in militaire oefeningen terecht”, klinkt het. “Defensie heeft daarom besloten om de toegangsweg af te sluiten, want de situatie was onhoudbaar. Om gevaarlijke situaties te vermijden, heeft Defensie de toegang naar het Uilenbos afgesloten met prikkeldraad en rood-witte linten.

GR5

Hierdoor moet het traject van enkele wandelroutes worden verlegd. Het gaat over de bewegwijzering van het Uilenpad en het Kastelenpad. Ook de wandelknooppunten en de GR5 naar Nice passeren hier.”

Wandelaars volgen voortaan een omleiding naar de ingang van natuurgebied het Marum. De markering is ondertussen aangepast door vrijwilligers. De toeristische dienst van de provincie zal de omleiding ook opnemen in de kaart met wandelknooppunten.