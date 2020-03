Waar kan je eten afhalen ? Welk restaurant of brasserie levert aan huis ? Lees hier waar u terecht kunt in Wuustwezel Toon Verheijen

16 maart 2020

21u35 6 Wuustwezel Door de verplichte sluiting tot 3 april toont de horeca zich in deze coronatijden van zijn creatiefste kant. Wij helpen graag een handje om de takeaway- en levermogelijkheden in Wuustwezel onder de aandacht te brengen. Zelf nog een goeie tip? Stuur een mailtje naar toon.verheijen@dpgmedia.be. Wij proberen deze lijst aan te vullen en te vernieuwen.

Onder den Toren - Gooreind

Onder den Toren aan de Kerplaats 6 in Gooreind heeft het eetgedeelte gesloten, maar het frituurgedeelte blijft wel alle dagen open behalve dinsdag. Er zijn ook speciaal afhaalgerechten voorzien.

http://www.onderdentorengooreind.be

Olympia - Wuustwezel

Het Grieks restaurant Olympia is gevestigd op de Bredabaan 494 in Wuustwezel. De zaakvoerders hebben een speciale afhaalkaart uitgewerkt. Bestellingen moeten telefonisch doorgegeven worden via 03.256.60.93

Napoleonshoeve - Wuustwezel

De Napoleonshoeve is gevestigd aan de Kruisweg 12. “Voor afhaalmenu’s of catering aan huis kan U ons altijd contacteren via mail op info@napoleonshoeve.be zodat wij onze voorwaarden en mogelijkheden kunnen doormailen", zeggen de zaakvoerders. “Kleine bestellingen van afhaalgerechtengerechten is voor ons helaas niet haalbaar, omdat wij niet constant op de zaak aanwezig zullen/kunnen zijn door ‘private dining’ Ons personeel hebben wij spijtig genoeg (tijdelijk) in werkloosheid wegens overmacht moeten zetten.”

Schrok & Roll Pasta Foodtruck - Wuustwezel

Schrok&Roll pasta foodtruck is gevestigd in de Kievitstraat 5b in Wuustwezel. De zaak doet normaal vooral feestje en evenementen, maar er kunnen nu ook afhaalmaaltijden besteld worden via de facebookpagina en een persoonlijk bericht. “Geen zin of tijd om te koken in deze moeilijke tijden? Wij bieden de oplossing: pasta take away op woensdag, vrijdag , zaterdag en zondag. Pasta met pesto, carbonara, kip curry, bolognaise saus of Schrok&Roll saus ( tomaat mascarpone saus met balletjes).”

https://www.facebook.com/SchrokenRoll/