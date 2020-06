Vrachtwagen knalt tegen signalisatiewagen op E19: één lichtgewonde Sander Bral

17 juni 2020

14u53 0 Wuustwezel Een vrachtwagen is woensdagmiddag op de E19 richting Antwerpen ter hoogte van Loenhout (Wuustwezel) tegen een signalisatiewagen gereden. Het voertuig kondigde snoeiwerken langs de pechstrook aan. De bestuurder van de signalisatiewagen raakte lichtgewond.

Om de werken langs de pechstrook in Loenhout duidelijk te maken, reed er woensdagmiddag een botsabsorbeerder of signalisatiewagen over de E19 richting Antwerpen. Een trucker had dat niet op tijd gezien en knalde ertegen. De vrachtwagenchauffeur kwetste zich niet maar de bestuurder van de signalisatiewagen moest met lichte verwondingen afgevoerd worden.

De schade is enorm en de voertuigen moeten getakeld worden. Eén rijvak richting Antwerpen is versperd. Het verkeer vanuit Nederland wordt aangeraden via de A12 naar Antwerpen te rijden.