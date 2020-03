Verbodsbord om speelpleintje te gebruiken vernield in Wuustwezel Toon Verheijen

18 maart 2020

21u25 10 Wuustwezel Een bord dat de gemeente Wuustwezel liet plaatsen aan de speelpleintjes in de gemeente werd woensdag vernield. Het was Carrera Neefs die bord aantrof terwijl ze eventjes naar de brievenbus wandelde om een brief te posten.

Carrera Neefs trof het bord aan op het speelpleintje aan de Jan Breydelstraat. “Ik zag twee jongeren met het bord spelen”, vertelt Carrera. “Ik sprak hen aan dat het bord er niet voor niets stond, maar kreeg alleen wat opmerkingen naar mijn hoof geslingerd. Ik heb de burgemeester op de hoogte gebracht en hoop dat het niet op andere speelpleintjes gaat gebeuren.”

Carrera Neefs, die ook in de gemeenteraad zetelt voor Vlaams Belang, wil een oproep doen. “Laat kinderen alsjeblieft niet zonder toezicht spelen op pleintjes. Het risico om het verspreiden van corona wordt er door vergroot. De borden staan er echt wel met een reden. Het is beter dat de speeltuinen niet meer gebruikt worden. In onze gemeente zijn de speelpleintjes net als in andere gemeenten gesloten uit voorzorg.”

