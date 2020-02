Twee kruispunten op Bredabaan worden vernieuwd Toon Verheijen

19 februari 2020

13u38 0 Wuustwezel Een aannemer start nog dit voorjaar met het heraanleggen van twee kruispunten op de Bredabaan in Wuustwezel. Het gaat om de kruispunten met de Bosduinstraat-Arthur Boelstraat en het kruispunt met de Mansionstraat. De werken start op 24 februari. Een aannemer start nog dit voorjaar met het heraanleggen van twee kruispunten op de Bredabaan in Wuustwezel. Het gaat om de kruispunten met de Bosduinstraat-Arthur Boelstraat en het kruispunt met de Mansionstraat. De werken start op 24 februari. Een tweede grote werf want er wordt al geruime tijd gewerkt aan de fietspaden richting Maria-ter-Heide.

Vernieuwingen

De aannemer zal de twee kruispunten over de volledige breedte van het wegdek aanpakken. Er komen nieuwe voetpaden, nieuwe fietspaden én een nieuw wegdek. Daarnaast komen er ook fietsoversteken, bushavens en ter hoogte van het woonzorgcentrum Amandina een middeneiland. De bussen van De Lijn zullen na de werken dus voortaan stoppen op de rijbaan zelf. “Dat is veiliger omdat er dan minder in- en uitvoegbewegingen zijn en op die manier kunnen we ook een comfortabel verhoogd perron aanleggen”, klinkt het bij het Agentschap Wegen en Verkeer. “Het middeneiland aan Amandina voorzien we omdat voetgangers dan in twee keer de baan kunnen oversteken.”

Timing

De werken starten op 24 februari en duren zo’n 2.5 maand. De twee kruispunten worden tegelijkertijd aangepakt om de werkduur zo kort mogelijk te houden. Eerst wordt er gewerkt in de richting van Wuustwezel en daarna in de richting van Brasschaat.

Verkeershinder

De rijrichting Brasschaat zal tijdens de volledige duur van de werken open zijn voor verkeer. Ter hoogte van de Bosduinstraat komen er tijdelijke verkeerslichten. De Beukendreef en de Eikendreef worden enkelrichting om sluipverkeer te vermijden. Aan de Mansionstraat wordt een omleiding voorzien. Daar wordt de Boterdijk enkelrichting in de rijrichting van Oud Gooreind.