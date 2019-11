Twee inbrekers en jonge drugsdealer achter de tralies Toon Verheijen

12 november 2019

18u05 0 Wuustwezel Inspecteurs van de politiezone Grens hebben de voorbije dagen twee inbrekers en een drugsdealer kunnen arresteren.

Enkele dagen geleden kreeg de politie een melding van een inbraak aan de Kampweg in Wuustwezel. Enkele patrouilleploegen snelden ter plaatse en konden met behulp van de speurhond al snel één van de verdachten inrekenen. De andere verdachte wordt later aangetroffen op een gestolen speed pedelec. De gestolen goederen worden her en der aangetroffen en kunnen terug aan de eigenaars bezorgd worden. De twee mannen, 25 en 30 jaar oud, zijn door de onderzoeksrechter aangehouden.

Een dag later kon de politie een drugsdealer betrappen in de Heidestatiestraat in Kalmthout. Het gaat om een 18-jarige Nederlander. Hij was in het bezit van veertig dosissen cocaïne. Ook de dealer werd door de onderzoeksrechter aangehouden.