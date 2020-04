Tuinbedrijf Vitalis centraliseert alles op één site Toon Verheijen

23 april 2020

14u33 0 Wuustwezel Vitalis Tuinen heeft zijn hoofdkwartier verhuist van de Lage Kaart in Brasschaat naar de Nijverheidsstraat in Wuustwezel. Door deze verhuis bundelt het tuinaanlegbedrijf onder leiding van Kristof van den Bouwhuysen alle afdelingen binnen dezelfde gemeente. Het ontwerpbureau en de outdoor living store van Vitalis blijven gevestigd in Gooreind.

Vitalis is gespecialiseerd in het het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen. Naast privétuinen ontwikkelt het bedrijf ook exclusieve daktuinen en gemeenschappelijke tuinen voor grote woonprojecten, bedrijven of zelfs rusthuizen. Het bedrijf heeft in de zomer in Knokke ook een ‘summer store’. “We hebben op onze site in Gooreind nu alles samengebracht onder één dak”, zegt zaakvoerder Kristof Van den Bouwhuysen. “Naast de ontwerpafdeling ook de outdoor living store gevestigd met een ruim assortiment buitenmeubelen en -accessoires. We hebben ook een eigen atelier en hersteldienst.”

Elektrische fietsen

Voor de 26 vaste medewerkers zijn er gratis elektrische fietsen voor hun woon-werkverkeer beschikbaar.“Het welzijn van onze medewerkers is heel belangrijk. Daar zetten we doelbewust de nodige investeringen tegenover. Naast de elektrische fietsen sluiten we een maal per maand de vrijdagnamiddag af met een gezellige drink in normale omstandigheden uiteraard. Nu gaat dat even niet. We zijn ook gestart met de ‘Vitalis Academy’ voor ons personeel. Ze leren er omgaan met elkaar, met de klanten en met dure materialen. De opleidingen moeten een positief zelfbeeld creëren bij de medewerkers. Ook hun vakkennis wordt hier opgekrikt, onder meer op het vlak van veiligheid.”