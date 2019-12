Triangel en Stella Matutina investeren in zonnepanelen Toon Verheijen

26 december 2019

11u17 0

Basisschool Triangel en Stella Matutina hebben geïnvesteerd in zonnepanelen. Na de kerstvakantie zullen de scholen vooral energie gebruiken opgewekt door de 123 zonnepanelen die op het dak zijn gelegd. “Ongeveer 70 procent van de energie die we gebruiken op de basisschool én de middelbare school zal zo vanaf 2020 komen van de zon”, zegt directeur Roel Everaert van Triangel. “Ook in de toekomst plannen we nog meer groene investeringen.”