Suzanne (52) raakte 2.350 euro kwijt na internetfraude: “En zeggen dat ik altijd zo voorzichtig ben” Ben Conaerts

01 mei 2020

15u30 0 Wuustwezel Een vrouw uit Wuustwezel is het slachtoffer geworden van internetfraude via de website van 2dehands.be. Zij wilde een horloge verkopen, maar zag zelf 2.350 euro van haar bankrekening verdwijnen. Zij deed inmiddels aangifte bij de politie en wil anderen voor dergelijke praktijken waarschuwen. “Ik ben altijd zo voorzichtig. Dit kan echt iedereen overkomen.”

De feiten dateren van woensdag 29 april. De 52-jarige Suzanne biedt een horloge te koop aan op de site 2dehands.be. Daar wordt ze benaderd door een geïnteresseerde koper, met wie ze vervolgens verdere afspraken maakt via WhatsApp. De koper stuurt haar een link door, zogezegd om haar rekeningnummer te verifiëren. Suzanne geeft daar de gegevens van haar bank in met behulp van haar digipass. Maar eens dat gelukt is, loopt de website vast en krijgt Suzanne meldingen dat er geld van haar rekening wordt afgehaald.

“Ik heb onmiddellijk naar Cardstop gebeld om mijn rekeningen te laten blokkeren. Maar desondanks heeft men toch 2.350 euro van mijn bankrekening kunnen afhalen. Dat dit juist gebeurt in tijden dat we het allemaal zo moeilijk hebben, is heel zuur. Ik heb er de voorbije dagen mijn hoofd over gebroken hoe ik mij zo heb kunnen laten vangen. Maar ik was zo bezig met het invullen van mijn bankgegevens en de link die ik doorgestuurd had gekregen zag er zo normaal uit, dat ik het niet doorhad.”

Een dag later is Suzanne aangifte gaan doen bij de Politiezone Schoten. Ze voelt zich nog altijd beschaamd dat ze het slachtoffer is kunnen worden van internetfraude. Daarom wil ze liever niet met haar achternaam in de krant. Maar ze wil wel anderen waarschuwen voor de gevaren van phishing. “Ik ben altijd zo voorzichtig als ik online transacties verricht”, zucht ze. “Als het mij kan overkomen, kan het echt iedereen overkomen. Ik hoop dat ik met mijn verhaal anderen ervoor kan behoeden.”