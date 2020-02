Studentenvereniging De Wesp wandelt van Mechelen naar Wuustwezel om verongelukte vrienden Mike, Joren en Jonatan te herdenken Opbrengst gaat naar vzw Ouders van Verongelukte Kinderen-SAVE Toon Verheijen

13 februari 2020

17u12 3 Wuustwezel Een twintigtal leden van de Hoogstudentengilde De Wesp uit Mechelen wandelen dit weekend van Mechelen/Sint-Katelijne-Waver naar Wuustwezel. Een wandeling met een duidelijk doel, want ze doen het ter nagedachtenis van drie van hun leden die drie jaar geleden omkwamen in een bijzonder zwaar ongeval in Sint-Katelijne-Waver. “De opbrengst schenken we aan de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen.

14 februari 2017 was een zwarte dag voor de studentenvereninging De Wesp. Bij een zwaar ongeval overleden de drie studenten, Mike, Joren en Jonatan. Drie jaar later zijn de drie nog altijd niet vergeten. “Elk jaar houden we nog een herdenkingsmoment rond deze periode om het levendig te houden”, vertelt het praesidium. “We hebben geregeld contact met de ouders. Met de feestdagen bijvoorbeeld sturen we nog altijd kerstkaartjes. Zo blijven ze er altijd toch een beetje bij horen. De Wesp steekt immers voor het leven.”

Wandeling

Samen met oud-leden van de studentenvereniging, wilden ze dit jaar iets speciaals doen en zo kwam het idee om een wandeling te organiseren van Mechelen naar Wuustwezel, een tocht van goed 65 kilometer naar de begraafplaats van Mike en Joren. Voor wandeling komen ze samen in Hoeilaart op de begraafplaats van Jonatan. “De wandeling is een manier om er eens in een andere sfeer aan terug te denken en onderweg wat te praten met elkaar. Zo tonen we ook dat een studentenvereniging meer is dan feestvieren en plezier maken.”

SAVE

De Wesp heeft er ook voor gekozen om hun wandeltocht te koppelen aan een goed doel. Die keuze was snel gemaakt. “We gaan alles wat we inzamelen, schenken aan de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen-SAVE. Wij willen daarmee ons respect tonen aan de ouders van de drie jongens, maar tegelijk ook aan alle ouders die hetzelfde moeten meemaken. Want leven met zo’n verlies is heel moeilijk.”

Sponsoren kan op het rekeningnummer BE14 7330 2386 7383 van Hoogstudentengilde De Wesp met mededeling ‘De Wesp marcheert’.