Sporthal Koch kleurt vuurrood : “Voor de evenementensector is het allang geen 5 voor 12 meer” Toon Verheijen

11 augustus 2020

22u54 8 Wuustwezel De evenementensector kreunt onder de huidige coronamaatregelen en heeft vooral géén toekomstperspectieven. In Nederland en Engeland is ondertussen de ‘Red Alert’-beweging ontstaan met regelmatig acties waarbij belangrijke overheidsgebouwen rood uitgelicht worden. Frank Delcroix van Snow & Events uit Wuustwezel koos voor de sporthal Koch in Gooreind. “Vooral lokaal dreigt er héél veel verloren te gaan”, klinkt het .

Serge Beyers en zijn partner Wendy De Ryck baten sinds een jaar of twee de horecazaak uit in de nieuwe sporthal Koch, de mooiste in heel België volgens Dieter Wouters. Dinsdagavond werd de zaak volledig rood uitgelicht door Frank Delcroix van Snow & Events. Daardoor kreeg het gebouw nog iets meer uitstraling, maar wel met een heel serieuze boodschap. “Ik had ergens gelezen over de acties van Red Alert in vooral Nederland en Engeland en ik wilde er ook iets mee doen", vertelt Frank. “Voor mezelf is het 'maar’ een bijberoep, maar heel wat collega’s moeten er echt wel van leven. En wat met de verenigingen die iets willen organiseren. Ook bij hen valt alles weg. Het is normaal de bedoeling dat er een overheidsgebouw wordt uitgelicht, maar ik koos voor de sporthal. Die is van de gemeente, hier komen tal van verenigingen wel eens samen en Serge en Wendy hebben hier hun horecazaak. Hier wordt normaal geleefd al is er enorm veel weg gevallen.”

Brood & Spelen

Brood & Spelen noemt Frank Delcroix het. Maar de spelen zijn er niet meer bij. “Letterlijk alles is stilgevallen”, zucht Frank. “Heel wat collega’s staat het water echt wel aan de lippen. Of zelfs al wat verder. En het grote probleem is dat ze 0,0 perspectief hebben. Er is niets om naar uit te kijken. Dat is het enige wat we vragen. Geef ons iets, geef ons iets klein. Dat we weer een beetje bezig kunnen zijn." Serge Beyers kan het alleen maar beamen. “Vroeger hadden we hier nog wel eens een kleine vergadering van een vereniging of een sportclub. Dat valt allemaal weg. Nu met het sluitingsuur van 23 uur is het weer helemaal aan het doodbloeden. We hebben zeker nog wel volk en gelukkig hebben we veel ruimte, maar het is toch altijd vreemd om rond 23 uur al te zeggen: mensen, betalen en naar huis alsjeblieft.”

Lokaal

Burgemeester Dieter Wouters (CD&V) steunt de actie volledig. “Ik heb als burgemeester echt bank dat het gemeenschapsleven in kleine gemeenten als de onze volledig gaat doodbloeden”, zegt Wouters. “Cultuur met de grote C zal uiteindelijk wel gered worden, maar het zijn vooral die kleine initiatieven waarop een gemeenschap als de onze draait die het zwaar te verduren hebben. Denk maar aan al die kleine artiesten, al die kleinere PA-firma’s en dergelijke. Het probleem is dat zij ook moeilijk één groep kunnen vormen en dus geen druk kunnen uitoefenen.”