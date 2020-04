Speelgoedfabrikant Clics ontwikkelt speciale handgrepen om winkelkarretjes niet meer te moeten aanraken Toon Verheijen

22 april 2020

18u56 136 Wuustwezel Speelgoedfabrikant Clics uit Wuustwezel, wereldwijd bekend om de blokjes Clics, wil tegen begin mei uitpakken met plastic handgrepen speciaal om op winkelkarretjes te zetten. Met de handgrepen moet niemand de winkelkarretjes nog aanraken en thuis kunnen ze gewoon afgewassen worden.



Clics Toys maakt jaarlijks miljoen plastic blokjes waarmee tienduizenden kinderen wereldwijd mee aan het bouwen gaan. Maar de productontwikkelaars zijn dezer dagen niet bezig met het ontwerpen van nieuwe sets blokken, maar wel met een extra hulpmiddeltje in strijd tegen Covid-19. “Een van de zichtbare gevolgen van het virus in de supermarkten en de andere winkels is het continu moeten ontsmetten van de handgreep van de winkelkarren”, zegt CEO Hedwig Van Roy. “Ze doen dat kar per kar. Dat zette ons aan het denken om iets te ontwikkelen dat heel die operatie toch wat vergemakkelijkt.”

Clipeez

Het prototype is ondertussen klaar en kreeg de naam Clipeez® mee (zie filmpjes). “Je klikt ze vast op de winkelkarretjes en na het winkelen haal je ze er gewoon weer af en thuis kan je ze dan afwassen”, zegt Hedwig Van Roy. “Het design zorgt ervoor dat ze op verschillende type winkelkarretjes gebruikt kunnen worden. Het grote voordeel van Clipeez® is dus dat de klant de handgreep van de winkelkar niet meer moet aanraken.”

De Clipeez zullen gemaakt worden in de fabriek in Wuustwezel en worden gemaakt van honderd procent gerecycleerd plastic. “We zijn in verregaande gesprekken met enkele Belgische retailers, maar ook vanuit andere landen is de interesse groot”, zegt Van Roy. “We willen half mei de eerste Clipeez® van de band laten rollen. Dagelijks moeten we er enkele tienduizenden kunnen maken.”



