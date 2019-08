Spectrum krijgt spaarpot met 465 euro Toon Verheijen

01 augustus 2019

De organisatoren van de ludieke ‘battle of the saws’ van Wuustwezel en Loenhout hebben hun belofte nagekomen. De opbrengst van de strijd om de beste likeur leverde een mooi bedrag op van 465 euro. De organisatoren zijn de opbrengst gaan overhandigen aan de bewoners van het Spectrum. Ze kregen er een rondleiding en de bewoners vertelden ook wat ze overdag zoal doen zoals papier scheppen voor geschenkkaarten voor de gemeente, stukwerk , tot zelf notenolie maken. De bewoners waren in elk geval héél blij met hun extra spaarpotje.