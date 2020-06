Sofie en Dennis geven elkaar het jawoord in het Gemeentepark Toon Verheijen

14 juni 2020

10u15 0

Een trouwdag is meestal al iets dat je niet vergeet, maar voor Sofie Vissers (27) en Dennis Van Camp (28) was die zaterdag toch nog net iets specialer. Zij gaven elkaar immers het jawoord in het Gemeentepark in plaats van in de trouwzaal van het gemeentehuis. Ook voor schepen Kris Van Looveren was het de eerste keer. De raadzaal was immers te klein voor de 100 gasten van het koppel die wel per bubbel bij elkaar konden gaan staan buiten op het grasveld. Het stralende weer maakte het hele gebeuren nog mooier. Ook Het Laatste Nieuws wenst Sofie en Dennis alle geluk toe.