Sociale woonmaatschappij verrast huurders met optredens Toon Verheijen

11 mei 2020

19u54 5 Wuustwezel De sociale woningmaatschappij De Voorkempen-Helpt Elkander uit Sint-Job-in-’t Goor heeft de huurders de voorbije dagen getrakteerd op muziekoptredens. Op diverse locaties in de regio genoten de mensen voor hun woning van de muziek gebracht door plaatselijk talent. Het was een van de initiatieven om de huurders in deze tijd een warm hart onder de riem te steken en voor een beetje afleiding te zorgen.

De optredens vonden plaats aan bejaardenwoningen en wooncomplexen in Brasschaat, Brecht, Zoersel en Wuustwezel. Ze werden per brief op de hoogte gebracht van de optredens met de uitdrukkelijke vraag om vanuit hun tuin of vanop hun terras te komen luisteren. De optredens van Laurens Joly, lokaal talent uit Wuustwezel en van het muzikale koppel Janice Weyts en Jeroen Vissers vielen in de smaak.

Telefoneren

De Voorkempen-Helpt Elkander heeft in totaal 1.398 huurders van een sociale woning waarvan 442 in Wuustwezel, 373 in Brecht, 462 in Brasschaat, 112 in Zoersel en 29 in Schilde. Iets meer dan een derde van de bewoners is ouder dan 65 jaar. “Om vooral de oudere huurders extra te ondersteunen werden zij de voorbije periode allemaal opgebeld om te informeren hoe het met hen gaat. Op die manier konden de medewerkers van De Voorkempen-Helpt Elkander hen een luisterend oor bieden en nagaan of ze ergens hulp bij nodig hebben.“We merken dat vele huurders op hun kinderen en kleinkinderen kunnen rekenen voor boodschappen. De meesten redden het prima in deze periode. We krijgen ook te horen dat er veel solidariteit is onder de huurders en dat buren regelmatig bij elkaar checken of alles in orde is en of ze voor elkaar iets kunnen betekenen”, vertelt Shelly Weyts, maatschappelijk werker bij De Voorkempen-Helpt Elkander.

Facebookactie

Voor de huurders met kleine kinderen die geen eigen printer hebben, organiseerde de woningmaatschappij een speciale Facebookactie. Door even te bellen of een berichtje te laten met hun adres kregen de huurders dan een pakketje toegestuurd met kleurplaten en spelletjes om de kinderen creatief bezig te houden.