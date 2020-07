Sociale kruidenier zoekt extra vrijwilligers Toon Verheijen

17 juli 2020

15u00 0 Wuustwezel De sociale kruidenier in Wuustwezel is weer opgestart, maar is dringend op zoek naar vrijwilligers om de werking vlot verder te kunnen zetten.

“Mensen van Wuustwezel die het wat moeilijker hebben, kunnen bij de sociale kruidenier terecht”, zegt schepen van Sociale Zaken Katrin Kempenaers. “In het begin van de crisis moesten we helaas sluiten. Omdat het bestuur ervan overtuigd was dat de doelgroep van de sociale kruidenier moest blijven bediend worden, zochten we samen met de vrijwilligers van de Sociale Kruidenier naar een oplossing. En die kwam er, dankzij vrijwilligers. Mensen konden een lijst met droge voeding, onderhouds- en hygiëneproducten invullen en kregen nadien het pakket door de vrijwilligers corona-veilig thuis afgeleverd. Nu hopen we op nog meer vrijwilligers om de werking te kunnen blijven verderzetten”, zegt Kempenaers.

Maatregelen

Elke donderdagnamiddag opent de winkel met een volledig assortiment verse groenten en fruit, nieuwe hygiëne- en onderhoudsproducten, diepvriesproducten en ook de koelkast werd opnieuw aangevuld. Na afspraak krijgt de klant 20 minuten om te winkelen. Een mondmasker dragen en de handen ontsmetten is verplicht. Vrijwilligers die zin hebben om zich te engageren voor de sociale kruidenier kunnen terecht op ernabrocatus@msn.com of theo.neys@skynet.be