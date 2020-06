Slagbomen op Groot Schietveld beschadigd: “Dit is gevaarlijk voor de gebruikers maar ook voor omwonenden” Toon Verheijen

15 juni 2020

18u41 0 Wuustwezel Het Bataljon Artillerie heeft maandagmorgen vastgesteld dat een aantal barelen aan de rand van het militair domein Groot Schietveld opzettelijk beschadigd zijn. “Dit tolereren we absoluut niet”, klinkt het resoluut.

Het Bataljon Artillerie maakte afgelopen weekend in een bericht bekend dat ze een toegangsweg tot het militair domein Groot Schietveld heeft afgesloten omdat heel wat recreanten te ver van het pad afweken en zelfs militaire oefeningen verstoorden. Er is nu wel een gesprek met de gemeente om toch tot een oplossing te komen.

Maar het Groot Schietveld blijft in het nieuws komen. “Tot onze verbazing hebben we vandaag moeten vaststellen dat verschillende barelen onbruikbaar gemaakt waren langs de rand van het domein in de omgeving van de Braboplas”, klinkt het in een bericht van het Bataljon Artillerie uit Brasschaat. “We konden deze barelen niet onmiddellijk meer openen door de sabotage. Dit is niet alleen levensgevaarlijk voor de gebruikers van het militair domein, maar misschien nog meer voor de omwonenden. Als er brand uitbreekt of als er een medisch team op het terrein nodig is, dan moeten de hulpdiensten de barelen zo snel mogelijk kunnen openen. Dit is ook voorzien in verschillende noodplannen.Sabotage, waarbij men nog eerder de omwonenden in gevaar brengt dan de gebruikers van het terrein, tolereren wij absoluut niet!”