Skatepleinen in Wuustwezel, Gooreind en Kalmthout weer open met strikte regels: reserveren, maximaal 9 skaters en permanent toezicht Toon Verheijen

17 mei 2020

21u58 6 Wuustwezel De gemeente opent op dinsdag en woensdag al zeker de skatepleinen in Gooreind en Wuustwezel, maar dat wel onder strikte voorwaarden. Er zal ook permanente controle zijn om te zien of de voorwaarden worden nageleefd. In Kalmthout gaat het skatepark vandaag al open.

De Vlaamse overheid heeft beslist dat skateparken weer open mogen vanaf vandaag, mits een aantal voorwaarden. Wuustwezel en Gooreind wacht een dagje langer. “We openen al zeker op dinsdag en woensdag”, zegt schepen Kris Van Looveren (CD&V). “Wij zullen als gemeente ook permanent controle doen. Mogelijk zal dit na woensdag door vrijwilligers gebeuren.”

Tijdsblok reserveren

De skateparken zijn geopend op dinsdag en woensdag van 10 tot 16 uur. Dat zal later misschien nog uitgebreid worden. Er mogen maximaal negen skaters tegelijk op de parken. “We werken met tijdsblokken van één uur. Vanaf maandag 18 mei om 11 uur kan je online je tijdsblok reserveren via de link die op de facebookpagina van de jeugddienst zal verschijnen. Je meldt je vijf minuten voor aanvang van je tijdsblok aan met je bewijs van reservatie (bv. op gsm) en voorzien van skateboard, step of BMX. Na je tijdsblok verlaat je onmiddellijk het skatepark. Je blijft niet rondhangen in de buurt van het skatepark. Je komt alleen. Je ouders of vrienden blijven niet rondhangen tijdens je skatebeurt.”

Kalmthout

Ook in Kalmthout gaat het skateplein aan het station weer open vandaag. De openingsuren zijn ook daar van 10 tot 16 uur en er is een limiet van negen skaters. De gemeente Kalmthout werkt ook met tijdsblikken van één uur die via deze link gereserveerd kunnen worden. Ook hier is permanent toezicht.