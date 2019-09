Ruim 400 inwoners van Wuustwezel sturen hun wensbeeld naar het gemeentebestuur Toon Verheijen

12 september 2019

20u42 1 Wuustwezel De gemeente lanceerde in juni de oproep om ideeën in te dienen over het toekomstbeeld van de gemeente onder het motto ‘Wuustwezel Wenst’. Tijdens de zomermaanden kwamen er maar liefst 400 ideeën binnen. Alle inzendingen zijn terug te vinden op De gemeente lanceerde in juni de oproep om ideeën in te dienen over het toekomstbeeld van de gemeente onder het motto ‘Wuustwezel Wenst’. Tijdens de zomermaanden kwamen er maar liefst 400 ideeën binnen. Alle inzendingen zijn terug te vinden op http://www.wuustwezelwenst.be.

Het gemeentebestuur is alvast blij met de respons. “Er zijn veel echt concrete wensen ingediend. Lang niet allemaal realistisch misschien, maar ook dromen was toegestaan”, zeggen burgemeester Dieter Wouters en schepen Kris Van Looveren (CD&V). “We gaan nu alle ideeën bekijken. Ook ideeën die niet meteen veel stemmen kregen, gaan we zeker bestuderen om er uiteindelijk zoveel mogelijk mee te nemen in onze meerjarenplanning voor de volgende zes jaar. Alles realiseren zal ons nooit lukken, maar we willen echt wel bekijken wat er mogelijk is.”

Een van de pijnpunten die wed aangeraakt is de drukte in de Dorpsstraat in het centrum van Wuustwezel. De gemeente gaat daar ook effectief werk van maken. “Samen met wegbeheerder AWV willen we de herinrichting bekijken”, zeggen Dieter Wouters en Kris Van Looveren. “We willen daar ook de inwoners bij betrekken die er opmerkingen over hadden. We willen daarmee ook aantonen dat het niet bij deze eenmalige wensactie blijft.”

Maar de gemeente kan aan heel veel wensen ook niet echt iets doen zoals verpakkingsvrije winkels of opmerkingen over het militair domein of over weilanden. “Maar we kunnen wel met andere partijen in overleg gaan om de opmerkingen kenbaar te maken. we denken er ook aan om werkgroepen op te richten om bepaalde wensen verder uit te werken.”