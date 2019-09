Rouw- en verliescafé start in Loenhout Toon Verheijen

20 september 2019

De vzw Rouw- en Verliescafé Vlaanderen start nu ook in Loenhout (Wuustwezel) met een rouwcafé na eerdere opstarten in Temse, Gent, Aalst en Brugge. De bedoeling is dat mensen die hun partner hebben verloren samenkomen om een tas koffie te drinken, te praten of gewoon te komen luisteren. De start in Loenhout wordt gegeven op 23 oktober in het Wijkhuis om 19.30 uur. Gastspreekster is Karin Verheyen uit Temse/Steendorp die werkt als rouwtherapeute. Als ervaringsdeskundige weet ze als geen ander hoe belangrijk een luisterend oor is als je met een persoonlijk verlies geconfronteerd wordt.

Meer info op http://www.rouwenverliescafe.be.