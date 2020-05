RosadiLuna opent dit weekend in Wuustwezel: “Ons ijsbolletje staat stil dus was het nu moment” Toon Verheijen

28 mei 2020

18u43 12 Wuustwezel Dit weekend opent in Wuustwezel de gloednieuwe ijsbar RosadiLuna van Hilde Chantrain. Tijdens de zomer staat ze met haar gelijknamige ‘ijsbolleke’ RosadiLuna meestal achter de schermen bij enkele grote festivals zoals Tomorrowland en Rock Werchter, maar aangezien corona roet in het eten gooit, streeft Hilde een andere grote droom na: een eigen ijssalonnetje.

Hilde en haar gezin wonen al een tijdje in Sint-Job-in-‘t-Goor, maar als kind groeide ze op in het centrum van Wuustwezel. “We woonden vlakbij een bakker die ook zelf zijn eigen ijs draaide”, vertelt Hilde. “Hij maakte zijn magnums zelf: heerlijk vanille-ijs op een stokje die hij daarna in de warme chocolade dompelde. Het kreeg de toepasselijke naam ‘de choco’ mee. Ik mocht als klein kindje gaan helpen en het is me altijd bijgebleven. Die heerlijke geur in de bakkerij, maar vooral dat zelf ijs maken. Toen wist ik eigenlijk al: ooit wil ik zelf iets met ijsjes gaan doen (lacht). Wie een ijsje eet, is altijd vrolijk en blij.”

Stilgevallen

Hilde werkt ondertussen voor de AP Hogeschool als communicatieverantwoordelijke., maar die ijsjesdroom heeft ze nooit losgelaten. Hilde ging een vijftal jaren geleden de opleiding ijsbereiding volgen aan het PIVA en aan de Gelato University in Zandhoven. Ze was toen 45 en de gedachte was: nu of nooit. En toen stootte ze eerder toevallig op een ijskarretje dat te koop stond in Italië in de vorm van een ijsbolletje. “Ik deed met RosadiLuna, genoemd naar onze twee dochters, vooral evenementen (backstage) in de zomer en grotere feesten voor meer dan vijftig personen. Ik leverde ook aan heel wat horecazaken waaronder Il Divino di Milano in Gooreind. Daar ben ik de vaste leverancier. Maar dat is allemaal stilgevallen en dus leek het ons de moment om de ultieme droom waar te maken: een eigen ‘ice cream shop’ voor de échte ‘ice cream lover’. Mijn man vond het ook een perfect plan, want hij werkt in de evenementensector en ook voor hem is alles stilgevallen.”

Vers

RosadiLuna opent dit weekend in een pandje pal in het centrum op de Bredabaan vlakbij waar Hilde opgroeide. “Het voelt wel een beetje als thuiskomen. Veel mensen kennen me ook nog”, zegt Hilde. “We richten ons nu op ijs en in de winter zullen we nog wel zien wat we doen. Iets met koffie misschien?” Hilde maakt haar ijs thuis zelf in een keuken die volledig goedgekeurd is door het FAVV. “We werken alleen met verse én Belgische producten. Aardbeien van de lokale boer, speculaas van Lotus, chocolade van Callebaut en alleen maar vers fruit”, vertelt Hilde. “Er kruipt enorm veel tijd in en na de honderdste kiwi denk je soms: waar ben ik mee bezig. Maar als je dan proeft, dan weet je weer meteen: juist, daarom (lacht). Nu hopen dat iedereen de weg naar ons vindt, maar dat denk ik wel. We zijn het enige echte ijssalonnetje in Wuustwezel. We verkopen ook wat grappige gadgets die altijd wel iets met ijs te maken hebben.”

RosadiLuna zal alle dagen behalve dinsdag open zijn van 14 tot 20 uur of later als het echt goed weer is.