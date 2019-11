Roparun-vrijwilliger overhandigt cheque van 7.500 euro aan CODA: “Hopelijk kunnen we investeren in onze stiltetuin of koppelbedden” Ewoud Meeusen

14 november 2019

21u39 0

Vandaag schonk vrijwilligster van Roparun Alexandra Tempelaars een cheque ter waarde van 7.500 euro aan het palliatief zorgcentrum CODA in Wuustwezel. De opbrengst van de Roparun, een 500 kilometer lange non-estafetteloop van Parijs en Hamburg naar Rotterdam, wordt geïnvesteerd in ondersteunende zorg voor mensen met kanker. Ook CODA kwam dus in aanmerking: “Wij zijn Roparun heel dankbaar”, zegt Christine Gonnissen, voorzitster van de raad voor bestuur van CODA.

In het pinksterweekend van 2018 verzamelden de 327 teams op de Roparun 5,6 miljoen euro aan sponsorgeld. Vrijwilliger bij Roparun Alexandra Tempelaars, die de doorkomst in Antwerpen verzorgt, schonk haar aanmoedigingsprijs ter waarde van 7.500 euro vanavond aan palliatief zorgcentrum CODA. De instelling biedt thuiszorg, een dagcentrum en een hospice voor palliatieve patiënten. Coördinator van CODA Rigo Verhaert zou het bedrag graag investeren in nieuw materiaal voor in de nieuwbouw: “Het zou fantastisch zijn om dankzij de schenking te kunnen investeren in onze stiltetuin of koppelbedden.”

Nieuwbouw CODA

CODA wil de palliatieve zorgbehoevenden voornamelijk rust en een thuissfeer bieden. Sinds 6 jaar is CODA bezig met een nieuwbouw, deels gesubsidieerd door de Vlaamse bouwmeester en de Vlaamse overheid voor gezondheidszorg. In april zou CODA verhuizen. Ook in de nieuwbouw wil CODA de huiselijke sfeer bewaren. Verder wil CODA hun aanbod uitbreiden: “Zo willen wij in ons tweede dagcentrum respijtzorg aanbieden, waar palliatieve zorgbehoevenden terecht kunnen met hun eerste bekommernissen of een aantal dagen of weken kunnen verblijven na een ontslag uit het ziekenhuis”, verduidelijkt pilootprojectverantwoordelijke Alex de Kind.

Voor de inrichting van het gebouw kon CODA twee jaar geleden ook rekenen op steun van de Roparun: “Twee jaar geleden kwamen wij in contact met Roparun. Op de goede doelenavond in Rotterdam in 2017 werden wij verkozen als goede doel van het jaar. Wij kregen een schenking voor het interieur van de nieuwbouw ter waarde van maar liefst 355.00 euro. Ik stond met mijn mond vol tanden”, vertelt Christine Gonnissen, de voorzitster van de raad van bestuur van CODA.

De Roparun

In 2019 werd de Roparun voor de 28ste keer georganiseerd. Van Parijs en Hamburg tot in Rotterdam legden 327 teams bestaande uit maximaal 16 tot 24 deelnemers een estafette van ongeveer 500 kilometer af. Daarbij wordt er afgewisseld tussen fietsen en lopen. De Roparun passeert in Nederland, Duitsland, België en Frankrijk. De Nederlandse vrijwilligster Alexandra Tempelaars, die reeds 13 jaar in Kalmthout woont, verzorgt al twee jaar de post in Antwerpen. Daar passeert de Roparun de tweede nacht van de estafette: “Wij proberen 30 à 40 vrijwilligers uit de regio Kalmthout warm te maken om de deelnemers in Antwerpen te begeleiden. Vlak na de voetgangerstunnel, waarlangs de deelnemers het stadscentrum binnenkomen, staat bijvoorbeeld een tentje. De aanmoedigingen van vrijwilligers geven de deelnemers een echte energieboost. Wij delen ook gesponsorde bananen, koeken, water of soep uit aan de teams die minder budget hebben voor eigen catering.”

Roparun is dan wel een Nederlandse stichting, alle initiatieven voor ondersteunde zorg voor mensen met kanker in landen waar de Roparun passeert, kunnen in aanmerking komen voor een schenking. Ook CODA-coördinator Rigo Verhaert stond al twee jaar op rij in Antwerpen om de deelnemers een hart onder de riem te steken: “Het is een heel aangename ervaring. Je denkt altijd dat de nacht lang duurt, maar meestal is die zo voorbij.”

Meer over CODA

gezondheid

samenleving

ziekten

kanker

welzijn

Roparun