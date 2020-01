Recordaantal cadeaubonnen verkocht in 2019 Toon Verheijen

06 januari 2020

10u40 0 Wuustwezel De cadeaubonnen van de Wuustwezelse handelaars zijn al een tijdje een begrip, maar 2019 was een absoluut recordjaar.

De cadeaubonnen van de gemeente Wuustwezel zijn al jaren een vertrouwd betaalmiddel in onze gemeente. Er zijn 120 handelaars waar je terecht kan met onze cadeaubonnen. “Dit jaar werd maar liefst voor een bedrag van 101.340 euro aan cadeaubonnen gekocht. Het jaar voordien was dit nog 88.885 euro”, zegt schepen Rit Luyckx. “Vanaf begin 2019 kan ook de box met streekproducten “Wezelse Weelde” cadeau gegeven worden. Je kan deze kopen in de bibliotheek voor 35 euro. In 2019 zijn er 327 boxen verkocht.”