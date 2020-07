Radio Gaga maakt virtuele toer in nieuwe gebouwen van Coda in Wuustwezel Toon Verheijen

01 juli 2020

11u15 0 Wuustwezel Het had een hoogtepunt moeten worden voor Coda, het centrum voor palliatieve zorg in Gooreind want ze zouden met trots hun nieuwe gebouw voorstellen. Corona gooit echter roet in het eten, maar in de plaats wordt een virtuele toer georganiseerd.

Het eerste weekend van juli staat voor Coda al vele jaren in het teken van een grote barbecue om ook de nodige extra werkingsmiddelen te kunnen verzamelen. Vorig jaar schoven er zelfs 3.500 mensen aan. Dit jaar dus niets, maar CODA wil toch met enige trots de nieuwe gebouwen laten zien. “In de zomer van 2019 moesten ‘de Vrienden van CODA’ voor de 25ste barbecue al een beetje improviseren omdat we hier toen op een bouwwerf zaten. Ik beloofde iedereen toen dat we die speciale verjaardag begin juli van dit jaar zouden vieren met een extra groot feestweekend, gekoppeld aan de officiële opening van onze nieuwe gebouwen”, zegt Christine Gonnissen zich nog. “Helaas dwarsboomt Covid-19 die plannen. Zo’n 3.500 mensen blijven letterlijk op hun honger zitten, maar we zijn er zeker van dat ze begrip tonen voor de situatie én het uitstel van dit feestweekend is geen afstel”, belooft Christine.

Virtuele toer

Maar om iedereen toch de nieuwe gebouwen te laten zien, hebben ze bij Coda een virtuele toer laten maken. “Die zal nog uitgebreid worden van zodra alles in de nieuwbouw in gebruik is”, zegt Christine. “We willen de bezoekers dan ook laten zien dat onze mensen hier intens leven. Dat ze heel veel mooie momenten kunnen beleven. Als je de rondleiding volgt, ontdek je ook de ruimtes voor onze medewerkers van de thuiszorg en de rouwzorg. Heel wat anders dan te krappe bureelcontainers van waaruit ze jaren moesten werken. Of je kan eens binnenkijken in het gloednieuwe lokaal dienstencentrum, waar straks iedereen uit de buurt welkom is vanaf het moment dat het weer kan en mag.”

Radio Gaga

De virtuele toer is gemaakt door Radio Gaga van televisiemakers Dominique Van Malder en Joris Hessels. Zij maakten hier enkele jaren geleden opnames voor hun televisieprogramma ‘Radio Gaga’. “De ploeg van Radio Gaga was direct te vinden om samen een voorstellingsfilm te maken over ons huis en bij uitbreiding over de werking van CODA vanuit onze nieuwe gebouwen. Het eerste resultaat kan u online bekijken vanaf het weekend van 4 en 5 juli. Op dezelfde website kan u ook een donatie doen. Zo hopen wij toch een beetje van de door corona verloren middelen die de jaarlijkse barbecue oplevert te recupereren.”

Meer info kan u vinden op: http://www.coda.care/.