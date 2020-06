Politiezone Grens overweegt gemeenschapswachten in te zetten Toon Verheijen

29 juni 2020

16u38 0 Wuustwezel De politiezone Grens gaat vermoedelijk vanaf dit najaar gemeenschapswachten inzetten.

De drie gemeenten van de politiezone hebben Essen aangeduid om het project verder uit te werken. In het najaar moet een concrete invulling duidelijk zijn. De zone denkt aan de inzet van zes gemeenschapswachten. “Zij kunnen allerlei taken op zich nemen. Ze kunnen burgers sensibiliseren over verkeersveiligheid en of toezicht houden bij evenementen. Ook het vaststellen van parkeerovertredingen kan tot hun takenpakket behoren”, zegt gemeenteraads- en politieraadslid Jan Suykerbuyk (CD&V).