Palliatieve patiënten Coda Hospice krijgen nieuwe kamers in groene omgeving emz

24 juli 2020

14u34 0 Wuustwezel De patiënten van het Coda Hospice huizen sinds kort in de nieuwe gebouwen van Coda, een centrum voor palliatieve zorgen in Gooreind (Wuustwezel). De nieuwe kamers zijn ruim, kleurrijk en hebben zicht op de tuin. Het hele ontwerp stimuleert gasten en hun bezoek elkaar te ontmoeten. “Als palliatief zorgverlener wil Coda voluit kiezen voor ‘intens leven’”, aldus Christine Gonnissen, voorzitter van de raad van bestuur van Coda.

Begin juli stelde Coda zijn nieuwe gebouwen voor aan de hand van een virtuele toer. Die huisvesten Coda Hospice, een initiatief dat instaat voor de opvang en begeleiding van ongeneeslijk zieke patiënten en hun nabestaanden. Het is een intense samenwerking tussen vzw AZ Klina (Brasschaat) en vzw Coda. Als pilootproject is het een innovatief en geïntegreerd zorgmodel. “Onze palliatieve patiëntenzorg gaat naadloos over van thuiszorg, dagcentrum naar opname en eventuele nazorg voor nabestaanden. Deze zorg wordt volledig gecoördineerd en vindt plaats onder één dak. Een unieke en innovatieve vorm van zorgcontinuïteit”, aldus Ludo Van Kets, voorzitter van de raad van bestuur van het AZ Klina.

Warm en huiselijk

Het verblijf beschikt over acht erkende palliatieve bedden van AZ Klina. De nieuwe omgeving voldoet aan de hoogste ziekenhuisnormen, maar heeft ook een maximale aandacht voor de huiselijke sfeer en de intimiteit. De nieuwe kamers zijn groot, licht, kleurrijk en hebben allemaal zicht op de tuin. Elke kamer heeft een overdekt buitenterras waar elke gast met zijn naasten kan genieten van de buitenlucht in een weidse groene omgeving. Ook de keuken is ultramodern én tegelijkertijd huiselijk om de gasten te bieden wat ze wensen. Daarenboven heeft Coda Hospice grote leefruimtes. Zo biedt het de totaalervaring: alles draait om comfort, rust en harmonie.

Volgens Gonnissen is een gepaste setting van groot belang. “Nergens en nooit wordt er zo voluit geleefd als in een palliatieve context. We willen daarom zoveel mogelijk leven toevoegen. Deze prachtige omgeving en dit huiselijke, warme én professionele huis kan daar alleen maar meer toe bijdragen. Goede architectuur draagt bij aan goede zorgverlening”, vertelt ze. Coda en AZ Klina menen dat het nieuwe “bijna-thuis-huis” in een groene omgeving alle troeven heeft om intens leven voor haar bewoners en naasten te realiseren.