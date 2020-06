Oudercomité trakteert leerlingen De Wissel op een verfrissend en overheerlijk ijsje van Rosa di Luna Toon Verheijen

25 juni 2020

De leerlingen van basisschool De Wissel in Wuustwezel hebben donderdag allemaal genoten van een verfrissend en vooral een heerlijk ijsje van RosadiLuna , de zaak die Hilde Chantrain heel recent nog maar opende. “Wij hebben een heel actief en goed werkend oudercomité”, zegt directeur Jan Van Gils. “Elk jaar opnieuw zorgen zij er door verschillende activiteiten voor dat onze kinderen iets heel leuks kunnen doen. Zo zijn we als eens naar de zoo geweest, deden we een sportkamp en dit jaar was het de bedoeling dat we een avonturentocht zouden doen. Corona gooide echter helaas roet in het eten. Omdat ze toch iets wilden doen besloten we dan maar te trakteren op een ijsje, maar dan wel eentje waarmee we ineens ook onze lokale ondernemers een hart onder de riem konden steken. Zo kwamen we bij RosadiLuna terecht en het moet gezegd: ze waren lekker! En het was leuk om toch nog min of meer iets gezamenlijk te doen op het einde van dit bizarre schooljaar.”