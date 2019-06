Oude schouw van melkerij wordt steen per steen afgebroken Toon Verheijen

05 juni 2019

19u44 0

De oude schouw van de melkerij in Loenhout behoort bijna definitief tot het verleden. Een aannemer is woensdagmorgen gestart met de afbraakwerken nadat burgemeester Dieter Wouters dinsdagavond de beslissing had genomen de toren te laten afbreken omdat die instabiel was. De gemeente wilde geen enkel risico nemen met het aangekondigde stormweer. Vier woningen zijn ook zeker tot vrijdagmiddag ontruimd. De toren van de melkerij dateert vermoedelijk uit 1896. De afbraak zou donderdag normaal gezien helemaal afgerond moeten zijn.