Oppositieraadslid Carrera Neefs pleit voor extra bijen- en insectenhotels: “Onze gemeente doet al veel, maar extra inspanningen mogen altijd” Toon Verheijen

26 augustus 2020

23u29 2 Wuustwezel De voltallige gemeenteraad is akkoord gegaan met een de vraag van oppositieraadslid Carrera Neefs én Vlaams Belang over het extra inzetten op bijen. De gemeente Wuustwezel toonde zich in het verleden al meermaals een voortrekker op dat vlak.

De voorbije maanden heeft het gemeentebestuur van Wuustwezel sterk ingezet op het aanplanten van bomen en bijenplanten, maar het onafhankelijke raadslid Carrera Neefs pleitte er op de jongste gemeenteraad voor om extra in te zetten op bijenhotels. “We weten dat er al veel zijn geplaatst door inwoners of het Daltonschooltje De Vinkjes en er staat er ook eentje achter de bibliotheek”, zegt Carrera Neefs. “Bijen en insecten zijn van cruciaal belang voor de mens en 35% van de wereldvoedselproductie is afhankelijk van natuurlijke bestuiving door bijen. Daarnaast zijn bijen belangrijk voor de voortplanting van inheemse planten, daardoor dragen ze bij aan de biodiversiteit. Daarom pleiten we ook voor extra bijen- en insectenhotels.”

Locaties

Carrera Neefs en Vlaams Belang stelden voor om minstens 1 hotel in zowel Wuustwezel, Gooreind en Loenhout te plaatsen. Ze denken daarbij zelf aan het pleintje aan eetcafé Oud Wezel, het Gemeentepark, de wandelpaden aan Kattegat, het domein Franciscanessen, het wzc Sint-Jozef, de kerk van Loenhout of het Burgemeester J. Van Looverenplein. Het voorstel werd in elk geval door iedereen goedgekeurd. “Het lijkt ons een goed idee om ook de school Berkenbeek te betrekken bij het bouwen van één of meerdere insectenhotels”, zegt Neefs. “Berkenbeek werkte ook mee aan het project van de mezenkastjes.”