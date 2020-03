Opnieuw waarschuwingsborden aan speelpleintjes vernield Toon Verheijen

22 maart 2020

16u30 2 Wuustwezel Onbekenden hebben de voorbije dagen opnieuw waarschuwingsborden beschadigd op enkele speelpleintjes in Wuustwezel.

Op twee plaatsen zou het mogelijk nog kunnen gaan door schade door de hevige rukwinden, maar op andere plaatsen gaat het zeker om vandalisme. “Ik doe dagelijks mijn ronde in Wuustwezel, Gooreind en Loenhout. Borden die kapot geslagen worden, huizen die besmeurd worden met eieren uit verveling”, zegt Carrera Neefs van Vlaams Belang. “Een aantal kinderen of jongvolwassenen heeft blijkbaar nog steeds niet door dat het coronavirus niet iets is om mee te spotten. De speeltuintjes worden niet voor niets gesloten. Ze worden gesloten zodat jongeren er niet samen komen en omdat het virus op de speeltuigen blijft. Op karton kan het virus ongeveer een dag overleven. Maar op plastic en roestvrij staal kan het tot wel drie dagen overleven. Ik zal dit dus blijven melden.”