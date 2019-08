Open Tenten Dag Bloemencorso lokt meer dan duizend bezoekers Toon Verheijen

26 augustus 2019

De ‘Open Tenten Dag’ van de Bloemencorso in Loenhout lokte afgelopen weekend zo’n duizend kijklustigen. Zij kwamen in een van de tenten van de deelnemende buurtschappen kijken hoe ver die staan met het bouwen van de corsowagens. “Het weer was goed, zelfs iets te warm misschien. Maar dat heeft de ruim 1.000 bezoekers er niet van weerhouden om met eigen ogen te aanschouwen hoe een corsowagen wordt gebouwd en hoever men gevorderd is op dit moment”, woordvoerder Dennis van der Meer. “Naast nieuwsgierigen uit de eigen gemeenten, kwamen er ook opvallend veel bezoekers uit verder gelegen gemeenten zoals Zoersel, Malle, Sint-Job en Hoogstraten. Voor het tweede jaar op rij werkten we als organisatie samen met Fietshappening De Schakel. Bij Buurtschap Westhoek kon men zich inschrijven, terecht voor een hapje en drankje of voor een rondleiding in de bouwtent.”

De organisatie hoopt nu op goed weer voor zondag 8 september en ontvangt iedereen graag op de grootste Bloemencorso van België.